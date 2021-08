Un médian de la Juventus va débarquer au Standard!

Après la débâcle face à l’Antwerp, l’entraîneur du Standard avait prévenu : pour être compétitif dans ce championnat, il faut des recrues dans son noyau. Et son message est visiblement passé auprès de la direction liégeoise. Les dirigeants s’activent actuellement pour faire signer Glody Likonza, médian du TP Mazembe. Mais le Congolais, déjà sur le sol belge, n’est pas le seul à venir renforcer l’entrejeu liégeois.

En effet, on apprend ce vendredi que le Standard a trouvé un accord pour obtenir Hamza Rafia, médian de la Juventus, en prêt. Formé au sein du très réputé centre de formation de l’Olympique Lyonnais, cet international tunisien (11 sélections) est arrivé à la Juventus en juillet 2019. Principalement actif au sein du noyau espoirs du club turinois, le milieu offensif de 22 ans a tout de même pris part à une rencontre de l’équipe fanion. Et pas de n’importe quelle manière. Hamza Rafia était en effet monté au jeu lors du huitième de finale de Coupe d’Italie face au Genoa la saison passée, et il avait inscrit le but victorieux pour les hommes d’Andrea Pirlo en prolongations !