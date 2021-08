Noyade à Ostende: le jeune homme mis en difficulté par le courant?

Le jeune homme de 17 ans qui s’est noyé jeudi à Ostende s’est probablement retrouvé en difficulté à cause du courant, a indiqué vendredi le parquet de Flandre-Occidentale.

Le jeune homme originaire de Bruxelles s’était rendu jeudi à Ostende avec des amis. L’après-midi, le groupe avait décidé d’aller nager dans la zone de baignade surveillée de la Groiestrand. L’adolescent a probablement été surpris lorsque l’eau est devenue soudainement plus profonde. Il a alors probablement rencontré des difficultés à cause du courant et n’a pas pu revenir à la nage.