Deux entreprises belges déplacent un bateau pharaonique vieux de 4.500 ans en Égypte

Le bateau du soleil a probablement été construit pour le pharaon Khéops et a été placé dans une fosse au pied de la grande pyramide de Gizeh vers 2.500 avant J.-C.. Le bateau a été découvert en 1954 par l'égyptologue Kamal el-Mallakh et est exposé depuis 1985 dans un musée proche du site.

Le bateau, qui mesure 43,6 mètres de long et pèse 45 tonnes, a été déplacé au Grand Musée Egyptien la semaine dernière. Besix a fait appel à l'entreprise de grues Sarens pour cette opération. Le colosse a été placé dans une cage en acier fabriquée sur mesure et a parcouru près de 6 kilomètres à la vitesse d'un kilomètre par heure. Ensuite, le bateau a été hissé à travers le toit du Grand Musée égyptien et placé dans son nouveau lieu de repos. L'ensemble de l'opération a duré trois jours.