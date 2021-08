Anderlecht et La Gantoise en barrages de la Conference League: leur duel en D1A prévu le 22 août est reporté

La rencontre de championnat entre Anderlecht et La Gantoise, prévue le 22 août et comptant pour la 5e journée de Jupiler Pro League, est reportée, a annoncé la Pro League vendredi compte tenu des résultats des deux clubs sur la scène européenne.

Anderlecht et La Gantoise ont passé le cap du 3e tour de la nouvelle Conference League, la 3e Coupe d’Europe de l’UEFA, et doivent disputer les barrages les 19 et 26 août. Les Bruxellois recevront les Néerlandais de Vitesse Arnhem avant de se déplacer aux Pays-Bas. Les Gantois seront opposés eux à Rachow avec le match aller en Pologne.