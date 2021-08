Voyages: forte recrudescence de cas au Maroc, près de 10% sont positifs au retour

Le Maroc est un pays à risque pour les Belges qui s’y rendent en vacances. Comme le rapporte Het Laatste Nieuws , actuellement 9,6 % de ceux qui reviennent de ce pays sont testés positifs au covid, ce qui indique une nouvelle augmentation des contaminations par rapport à la semaine précédente où on comptait 7,5 %, selon le dernier rapport de Sciensano. Alors que l’Espagne était le pays le plus à risque au début de l’été pour les vacanciers belges, le Maroc est désormais largement en tête.

Etant en zone rouge et en dehors de l’Union européenne, les voyageurs de retour du Maroc et âgés de plus de 12 ans doivent impérativement être testés à leur retour, qu’ils soient vaccinés ou non. Par ailleurs, les personnes qui ne sont pas vaccinées totalement devront suivre une quarantaine de dix jours.