Donuts, glace...: l’Afsca retire à nouveau plusieurs aliments de la vente

L’Afsca a retiré plusieurs produits de la vente ce vendredi. En cause ? La présence d’oxyde d’éthylène, un complément alimentaire que l’on retrouve notamment dans les gâteaux, les glaces, dans les filets de poisson.

En plus des glaces, l’Afsca a également retiré des donuts surgelés de la marque My Originals Doony’s. Ces donuts, Mix Box 5 Doony’s, ont été vendus durant la période du 21/12/2020 au 06/08/2021. La société Vamix NV et l’Afsca demandent de ne pas consommer ces produits.