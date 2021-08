Royaume-Uni: la police identifie l’auteur présumé de la fusillade de Plymouth

La police britannique a identifié vendredi l’homme de 22 ans soupçonné d’avoir abattu cinq personnes, dont une fillette, avant de mettre fin à ses jours la veille à Plymouth (sud-ouest de l’Angleterre), dans la pire fusillade qu’a connue le Royaume-Uni en plus de dix ans.

Selon les premiers éléments de l’enquête, Jake Davison est suspecté d’avoir tué, avec une arme décrite par des témoins comme étant un fusil à pompe, une femme de sa famille avant de sortir dans la rue, de tuer quatre autres personnes et d’en blesser deux autres.

Il a retourné l’arme contre lui avant que la police, arrivée sur les lieux six minutes après avoir été appelée, n’ait pu intervenir, a précisé le chef de la police du Devon et des Cornouailles, Shaun Sawyer, lors d’une conférence de presse.

Les tueries de masse restent rares au Royaume-Uni, où les policiers ne portent pour la plupart pas d’arme à feu. Le pays a adopté une législation sur le port d’armes parmi les plus strictes au monde à la suite de la fusillade de Dunblane en Écosse en 1996, lorsque 16 écoliers avaient été tués en quelques minutes.

Le responsable policier a précisé que l’auteur présumé de la fusillade de Plymouth détenait une licence de port d’arme et que ses comptes sur les réseaux sociaux seraient étudiés, réseaux sociaux où les médias britanniques ont glané des éléments suggérant des difficultés psychologiques.

Il s’agit de la fusillade la plus meurtrière du pays depuis 2010.

Les forces de l’ordre et les services de secours s’étaient déployés en masse après avoir été appelés à 18h11 locales dans une zone résidentielle de Plymouth, ville d’environ 262.000 habitants située dans le comté paisible du Devon et abritant la plus grande base navale d’Europe occidentale.