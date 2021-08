Du soleil et un week-end rouge attendus sur les routes européennes

Le temps restera sec ce vendredi et durant le week-end, avec des maxima proches de 25 ºC, prévoit l’IRM dans son dernier bulletin. Ce vendredi, il fera assez ensoleillé avec parfois quelques champs nuageux. Les maxima iront de 20 ou 21 ºC à la mer et sur les hauteurs ardennaises, à 23 ou 24 ºC dans le centre et jusqu’à 25 ºC degrés en Lorraine belge. Le vent d’ouest sera modéré et à la mer parfois assez fort.

Durant la nuit, les minima se situeront en général entre 10 et 14 ºC mais dans certaines vallées ardennaises, les températures pourront plonger jusqu'à 7 ºC.

Samedi, après dissipation de la grisaille matinale surtout présente dans le nord-ouest, le temps sera assez ensoleillé. L’après-midi, de nombreux nuages cumuliformes se développeront, excepté au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Le littoral et les polders profiteront également d’un temps plus ensoleillé. Les maxima se situeront entre 20 ºC à la mer et sur le relief, et 22 à 25 ºC ailleurs. Le vent sera faible à modéré d’ouest, s’affaiblissant en soirée tout en s’orientant au nord-ouest.