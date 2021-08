10 matches sans garder le 0 derrière: la triste série en cours du Standard

Depuis, en comptant la finale de la Coupe de Belgique, les playoffs 2 et le début de cette compétition, soit dix matches officiels au total, le dernier rempart liégeois s’est toujours retourné au moins une fois. C’est dire si conserver le zéro derrière constituera l’une des missions premières de Kostas Laifis et de ces équipiers, dimanche en début d’après-midi au stade Olympique d’Anvers.

« C’est paradoxal mais le match livré face à l’Antwerp est, des trois disputés depuis le début de saison, le plus abouti au niveau offensif », signale Mbaye Leye. « La manière dont on s’est construit des occasions, c’était très bien. Mais on a commis trop d’erreurs au niveau défensif, dans les passes, les transmissions et sur les buts qu’on a pris. On veut jouer au football et on n’a affronté jusqu’ici que des adversaires qui ont évolué avec un grand attaquant. D’où leur idée de trouver celui-ci sur des longs ballons, et l’importance pour nous de gagner les duels et les deuxièmes ballons mais aussi de ne pas commettre d’erreur sur les relances… »