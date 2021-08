Bourse de Bruxelles - Une dixième hausse consécutive pour le BEL 20

Aperam (54,68) se maintenait en tête avec un gain de 1,94 pc devant KBC (71,44) qui gagnait 0,88 pc. AB InBev (52,67) était positive de 0,40 pc tandis que Colruyt (48,01) et Melexis (100,20) reculaient de 0,39 et 0,79 pc. Ahold Delhaize (27,81) était négative de 1,77 pc mais, ne cédait que 0,25 pc compte tenu de son détachement de coupon. Solvay (118,00) et UCB (98,16) gagnaient de justesse 0,17 et 0,16 pc, arGEN-X (266,60) et Galapagos (49,85) perdant par contre 0,22 et 0,07 pc. Proximus (17,53) et Telenet (31,88) étaient positives de 0,23 et 0,19 pc, Orange Belgium (19,84) gagnant par ailleurs 0,40 pc tandis que Bpost (8,40) perdait 1,29 pc.

Hors indice, Sipef (51,90) ajoutait 4,1 pc aux 4,7 pc engrangés la veille, Unifiedpost (17,10) et Ontex (9,49) regagnant 3,7 et 2 pc tandis que VGP (187,80) et Montea (117,00) s'appréciaient de 3,4 et 2,3 pc. Bekaert (41,38) et D'Ieteren (139,40) reperdaient 1 et 1,6 pc, Econocom (3,52) et Hamon (0,91) reculant de 2,7 et 2,6 pc, Jensen (30,40) de 3,5 pc, Euronav (6,47) de 3,2 pc. Biocartis (3,73) et MDxHealth (1,18) abandonnaient 3,4 et 2,9 pc, Mithra (20,10) et Oxurion (2,00) cédant 2,2 et 2,4 pc, cette dernière après avoir plongé de 7,8 pc en matinée à 1,89 euro. Sequana Medical (7,10) était également négative de 1,9 pc alors que Biotalys (7,20) se démarquait par une hausse de 1,1 pc.