Thomas Tuchel mise sur Romelu Lukaku: «Espérons qu’il sera l’un des leaders de notre groupe»

Thomas Tuchel, l’entraîneur de Chelsea, est aux anges après que le transfert de Romelu Lukaku a été conclu jeudi dernier. « Romelu a très faim », a déclaré l’Allemand en conférence de presse, ce vendredi. Arrivé de l’Inter Milan, Lukaku ne sera néanmoins pas encore disponible pour la première journée de Premier League qui verra s’affronter Chelsea et Crystal Palace dans un derby londonien.

Le meilleur buteur de tous les temps chez les Diables Rouges (64 buts en 98 sélections) avait déjà connu un passage à Chelsea entre 2011 et 2014, mais son premier séjour chez les Blues n’avait pas été un franc succès. Il revient aujourd’hui par la grande porte pour cette nouvelle étape. « Nous sommes très heureux que Romelu soit de retour au club », a dit Tuchel. « Et puis, en termes de personnalité, de vitesse et de force, espérons qu’il sera une excellente addition à notre noyau. Il a la force et les capacités physiques pour nous aider. Il a l’expérience et la personnalité pour avoir un impact direct sur notre équipe. En même temps, il est humble et un vrai joueur d’équipe, il tient vraiment à Chelsea. »