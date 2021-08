D1A: pas de vainqueur entre le Sporting Charleroi et l’Antwerp (1-1)

« Mon ambition, c’est de former le nouveau Messi. » Mais on ne se refait pas : fils d’un chasseur de perles, plutôt que de cultiver les huîtres, Nasser Al-Khelaïfi, le président (entre autres) du PSG, a fini par plonger sur l’original pour assouvir l’obsession de son club, plus encore celle de son propriétaire depuis, le Qatar : remporter la Ligue des champions. Club sans histoire, le PSG en a connu beaucoup avant de devenir une puissance du football international, sur le terrain, mais aussi en dehors, grâce à l’habileté politique de son majeur dirigeant. Et au puits d’argent sans fond de son pays.