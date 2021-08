L’Union SG en discussion avec Jelle Van Damme

Et si Jelle Van Damme débarquait à l’Union Saint-Gilloise ? On n’y est pas encore mais l’éventualité est sur la table. En effet, les deux parties sont en tractations, comme l’a confirmé Felice Mazzù, le coach de l’USG. « On a eu l’une ou l’autre discussion avec lui. Mais il faut rester très calme et voir cela à tête reposée. Il faut voir si c’est une bonne décision. »

Si le tacticien saint-gillois reste aussi prudent, c’est notamment car Jelle Van Damme est sans club depuis la fin de son aventure d’une saison à Lokeren en 2019-2020. Cette année-là, le club waeslandien évoluait en Division 1B et avait d’ailleurs affronté l’Union à plusieurs reprises. Mais l’aventure à Daknam s’était terminée de manière malheureuse puisque, en faillite, Lokeren avait fusionné avec Tamise et était reparti en Division 2 amateurs l’année suivante. Une situation qui avait alors laissé plusieurs joueurs sur le carreau, dont Jelle Van Damme qui n’a plus joué de match officiel depuis le… 28 février 2020 !