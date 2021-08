Ypres Rally Belgium: une première journée parfaite pour Thierry Neuville

La 8e et dernière spéciale du Ypres Rally Belgium, longue de 9,45 km, a été neutralisée quelques minutes avant le départ de Sébastien Ogier et Julien Ingrassia, les premiers concurrents sur la route. En cause, le comportement de certains spectateurs qui ne respectaient pas les règles de sécurité.

Sans doute Thierry Neuville y aurait-il creusé un peu plus l’écart qu’il n’a cessé de bâtir tout au long de la 2e boucle sur Craig Breen, le seul pilote capable de lui offrir une résistance.