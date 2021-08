Edward Still content du jeu proposé par Charleroi: «Encore meilleur et plus proche de la victoire»

Vendredi soir, le Sporting de Charleroi a partagé à domicile face à l’Antwerp. Plusieurs fois durant la rencontre, les Zèbres ont eu l’occasion de prendre les devants mais ils ont dû faire face à un Jean Butez solide et beaucoup de malchances avec des poteaux à répétition : « On n’était pas loin vraiment. De là où j’étais, j’ai cru que le ballon était rentré. C’est un bruit qui hante nos nuits, ce bruit du piquet et le public qui réagit derrière », a réagi Edward Still au micro d’Eleven Pro League.

« Je pense qu’on a fait un match qui était complet, on a dominé la première mi-temps. Je crois que le jeu proposé était agréable pour tous. On les a mis en difficulté et ils ont dû réagir. Ils ont changé de système plusieurs fois », a ajouté le coach des Zèbres.