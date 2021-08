Ypres Rally Belgium: Thierry Neuville à 40 km de la victoire

Au terme des 16 spéciales disputées, le Belge compte 10,1 sec d’avance sur l’Irlandais. Un capital qui devrait permettre à l’homme de Saint-Vith d’aborder la 3e et dernière étape, ce dimanche, sans trop de stress.

Il n’y a pas eu de mauvaise surprise dans les derniers tronçons proposés ce samedi après-midi du côté d’Ypres. Depuis que l’équipe Hyundai a logiquement demandé à Thierry Neuville et Craig Breen de calmer leurs ardeurs, leur duel a pris la saveur d’un match amical.

Neuville peut voir venir. Le pacte de non-agression signé entre Breen et lui et les 42 secondes d’avance sur le 1er pilote Toyota (Evans ce dimanche matin) devraient l’aider à passer une bonne nuit.

Demain, l’intérêt de la course se portera sur Sébastien Ogier qui mettra tout son talent et sa rage à grimper sur le podium. Ce samedi soir, il n’est plus qu’à 4,3 secondes de la 3e place.

On espère aussi que Sébastien Bedoret, exceptionnel 7e pilote du classement général, ; garsdfra l’avantage sur Yoann Rossel, un Français habitué aux épreuves du mondial. Ce soir, l’avance du Belge est de… 9 dixièmes seulement.

Le classement au terme de la 2e étape (16 spéciales) : 1. NEUVILLE-WYDAEGHE (Hyundai i20) 2h06 : 18,8 ; 2. Breen-Nagle (Hyundai i20) à 10,1 sec ; 3. Evans-Martin (Toyota Yaris) à 42,4 sec ; 4. Rovanperä-Halttunen (Toyota Yaris) à 45,7 ; 5. Ogier-Ingrassia (Hyundai i20) à 3 : 55,2 ; … 7. BEDORET-GILBERT (Skoda Fabia Evo) à 10 : 39,9 ; 8. Rossel-Coria (Citroën C3) à 10 : 40,8