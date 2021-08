Le beau temps et les vacances créent l’affluence dans les trains vers la Côte et sur les autoroutes d’Europe

Vu ce beau temps, plus de 100 000 personnes sont attendues à la côte ce week-end. « Rien n’est prévu de plus pour ce week-end car une maximale est déjà installée depuis le début des vacances, note Vincent Bayer, porte-parole de la SNCB, auprès de La DH. On remarque déjà qu’avec le beau temps, il y a énormément de consultations sur notre site internet et l’option de planification de voyages. On peut donc dire qu’il y aura plus de monde que d’habitude. Nous conseillons donc de réserver un train express. »