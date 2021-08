Trafic: près de 1.000 km de bouchons en France, des files aussi dans d’autres pays européens

En Suisse, des ralentissements sont constatés avant le tunnel du Gothard dans les deux sens. L’attente s’élève à plus de 50 minutes (environ 5 km de file) dans le sens des départs et à environ 1h10 de délai (ou 6km de file) dans le sens des retours.

En Allemagne, la circulation est particulièrement chargée avec des bouchons dans les deux sens sur l’A1 Osnabruck-Hambourg-Lubeck, l’A7 entre Hannovre et Hambourg et entre Ulm et Fussen, ainsi que sur l’A5 Karlsruhe-Bâle, sur l’A8 Karlsruhe-Munich-Salzbourg et sur l’A3 Cologne-Francfort-Nuremberg .