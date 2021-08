Le Real Madrid en Premier League? Le club réagit à la folle rumeur

L’article cite des sources autour du président madrilène Florentino Pérez qui n’accepterait plus les décisions prises par le président de la Liga Javier Tebas. Ce dernier, selon Perez, se mêlerait trop des finances des clubs. Les Merengues s’étaient notamment opposés à l’accord entre la Liga et le fonds CVC, géant de l’investissement basé au Luxembourg, pour vendre 10 % de son capital pour 2,7 milliards d’euros.

« Face à l’information publiée aujourd’hui par le quotidien Mundo Deportivo, selon laquelle notre club étudierait l’idée de s’en aller de LaLiga vers la Premier League, le Real Madrid tient à affirmer clairement qu’elle est totalement fausse, en plus d’être absurde et impossible, et qui ne prétend que perturber une fois de plus le quotidien de notre club », a souligné le club d’Eden Hazard et Thibaut Courtois dans son communiqué.