France: cinquième samedi de mobilisation anti-pass et contre la «coronafolie» (photos)

A Paris, les deux principaux cortèges annoncés ont commencé à battre le pavé derrière un large éventail des mots d’ordre tels que « libérons la France » ou « stop coronafolie », « oui à la liberté de choisir » ou encore « reprends ton pass Macron et dégage ».

« Les vaccins font énormément de dégâts (…) », a dénoncé Philippe Bailleul, un retraité de 71 ans qui a rallié depuis Alençon (Orne) la manifestation lancée dans la capitale par l’ex-figure du Rassemblement national Florian Philippot et son mouvement des Patriotes.

« Rien ne se justifie au niveau médical, il n’y a plus besoin d’aller à l’asile, on y est », a renchéri non loin de lui Arnault Perrier, 53 ans.