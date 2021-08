Paul Gheysens, le président de l’Antwerp, se justifie: «Vous préférez Nainggolan pour deux petits millions d’euros ou Vanaken pour trois?»

L’Antwerp a frappé un gros coup ce vendredi, avec la signature de Radja Nainggolan, libre de tout contrat. Mais selon les dernières informations, le club anversois va toutefois mettre la main à la poche. L’ancien Diable rouge devrait devenir l’un des plus gros salaires du championnat belge, avec quatre millions d’euros en deux saisons.

Un montant défendu par Paul Gheysens, le président du Matricule 1, qui se réjouit de la signature du Ninja. « Son salaire n’est pas plus important que celui de Dieumerci (Mbokani). Kompany, Trebel ou Mignolet à plus de trois millions d’euros, ça c’est cher et on ne se le permettrait pas. Vous préférez quoi ? Nainggolan pour deux petits millions d’euros ou Vanaken pour trois millions d’euros ? Alors ? », a défendu Gheysens dans un entretien accordé à nos confrères d’Het Laatste Nieuws. Le Club de Bruges appréciera.