Stefan Knezevic après le nul de Charleroi contre l’Antwerp: «Une bonne mentalité»

Comme la semaine dernière à OHL, Stefan Knezevic a vécu vendredi contre l’Antwerp (1-1), une rencontre frustrante. Les Carolos ont dominé leur sujet et leur adversaire en première période, sans assez en profiter. Au contraire cette fois, ce sont même les Anversois qui ont ouvert le score sur leur première occasion. Le Sporting a su réagir. Mais, au total, l’opération apparaissait insuffisante.

« Je suis déçu, comme tout le groupe, lâchait Stefan Knezevic. On méritait plus qu’un point. Nous avons été la meilleure équipe sur la pelouse, surtout en première période. On méritait de gagner. On s’est créé beaucoup d’occasions avant la pause. C’est à ce moment qu’on aurait dû marquer. Ensuite, l’Antwerp a mis davantage la pression. Cependant, on a montré une bonne mentalité et on a su revenir. En fin de match, on a encore eu les occasions pour gagner, mais on a manqué de chance. » Le Suisse faisait allusion à ce ballon propulsé sur le poteau par Chris Bedia et qui avait paru narguer les Zèbres en longeant la ligne de but sans vouloir la franchir...