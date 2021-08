Les grands magasins de Paris vont exiger le pass sanitaire dès lundi

A ces enseignes très prisées des touristes s’ajoutent les centres commerciaux parisiens Italie 2, Centre Beaugrenelle et Vill’up mais aussi le centre commercial Aéroville à proximité de l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, tous disposant d’une surface de plus de 20.000 m2.

La mesure est prise à Paris, selon la préfecture, «dans un souci de cohérence et d’harmonisation sur l’agglomération parisienne» et «en concertation avec les préfets de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des Hauts-de-Seine». Les préfets de Seine-Saint-Denis et des Hauts-de-Seine n’avaient toutefois pas encore publié d’arrêté samedi après-midi.