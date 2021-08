L’Antwerp officialise l’arrivée de Radja Nainggolan: l’ancien Diable rouge a signé un contrat de deux ans

Libéré de son contrat par l’Inter Milan, Radja Nainggolan s’est engagé avec l’Antwerp, a confirmé le Great Old samedi. L’ancien Diable rouge a signé un contrat portant sur deux saisons avec les Anversois.

Nainggolan, 33 ans, a été formé au Beerschot, club dont il est l’ambassadeur, avant de rejoindre l’Italie et Piacenza, où il a fait ses débuts professionnels en 2007. Trois ans plus tard, le Belgo-Indonésien s’engageait avec Cagliari. Ses performances en Serie A ne passaient pas inaperçues et le ’Ninja’ quittait Cagliari pour l’AS Rome en 2014 pour un montant de 15 millions d’euros.