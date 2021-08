Lille, champion de France en titre, humilié 0-4 par Nice pour son premier match à domicile

Les Lillois, qui ont complètement manqué leur début de rencontre, ont été totalement absents des débats et ont logiquement été sanctionnés par de séduisants Niçois, très efficaces et supérieurs techniquement. Kasper Dolberg s’est offert un doublé (1re, 64e), tandis qu’Hicham Boudaoui (5e) et Amine Gouiri sur penalty (45e+4) ont alourdi la note.