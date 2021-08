Un jeune homme de 22 ans a disparu depuis mercredi à Uccle

À la requête du parquet de Bruxelles et en collaboration avec Child Focus, la police fédérale a lancé samedi un avis de recherche pour retrouver Guillaume Biebuyck, un jeune homme âgé de 22 ans, qui a été vu pour la dernière fois mercredi 11 août vers 18h00.

Guillaume Biebuyck a quitté son domicile situé rue de la Mutualité à Uccle mercredi en fin d’après-midi. Il ne s’est plus manifesté depuis. Guillaume mesure environ 1m80 et est de corpulence mince. Il a les yeux bruns, de longs cheveux bruns attachés en queue de cheval, une barbe et une moustache naissantes et porte des lunettes.