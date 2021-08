Afghanistan: Biden va déployer 2.000 soldats supplémentaires à Kaboul

Joe Biden a décidé samedi d’envoyer 2.000 soldats de plus que prévu à Kaboul pour sécuriser l’évacuation de diplomates américains et de civils afghans, alors que les talibans étaient aux portes de la capitale afghane.

Le président américain a annoncé dans un communiqué qu’après avoir consulté ses conseillers en matière de sécurité nationale, «environ 5.000 soldats», et non plus 3.000, seraient déployés à l’aéroport de Kaboul pour faciliter les évacuations après 20 ans de conflit.