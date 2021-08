Le Paris Saint-Germain prend la tête du classement après sa victoire contre Strasbourg au Parc des Princes

Le retour des supporters, après un an et demi de huis clos, total ou partiel, a enrobé d’émotion cette rencontre, jouée dans une ambiance qui a rappelé les soirs de Ligue des champions.

Sur le terrain, les Parisiens ont livré une première période de feu, à la hauteur de l’impatience de leurs fans, avec des buts de Mauro Icardi (3e), Ludovic Ajorque contre son camp (25e) et Julian Draxler (27e).

La suite a été moins flamboyante, la faute aux nombreuses absences (Neymar, Messi, Di Maria, Verratti…) qui ont privé de soutiens Kylian Mbappé, auteur de deux passes décisives.

Il a fallu le 4-2 par Pablo Sarabia (85e) pour sceller un succès compromis, un temps, par des Strasbourgeois accrocheurs.

En effet, Kevin Gameiro (53e) et Ajorque (65e), chacun de la tête, ont fait planer le scénario d’une « remontada », jusqu’à ce que l’exclusion d’Alexander Djiku (80e) ne contrarie leurs plans.

Ce succès garantit au PSG d’être dans le wagon des équipes de tête après la 2e journée de Ligue 1.

Messi acclamé comme un roi

Depuis les loges, Lionel Messi et Neymar, assis côte à côte en début de match, ont apprécié le spectacle, dont ils sont habituellement les protagonistes. Pour les voir évoluer ensemble au Parc, il faudra certainement attendre le week-end du 11 septembre, après la trêve internationale, avec la réception de Clermont.

Le public parisien a déjà donné un premier aperçu de ce que sera l’ambiance quand la « Pulga » touchera ses premiers ballons comme joueur du PSG.

Une banderole de bienvenue en espagnol, et des chants à sa gloire ont accompagné la présentation de l’Argentin, une heure avant le coup d’envoi.

Aux côtés des autres recrues de l’été, Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma et Sergio Ramos, l’attaquant a été acclamé comme un roi.

La partition a été sans fausse note, si ce n’est les quelques sifflets au moment où le speaker annonçait le nom de Mbappé, à dix minutes du coup d’envoi.

Ceux-ci ont rappelé que l’avenir de la superstar de Bondy restait plein d’incertitudes, à cause de la prolongation de contrat qu’il n’a pas acceptée, et qui laisse envisager son départ dès cet été.

Sur le terrain, « Kyky » n’a laissé entrevoir aucun tressaillement. Le but du 2-0 porte sa signature : c’est sa frappe enroulée qu’Ajorque a déviée dans son but. Moins d’une minute plus tard, il a offert le 3-0 à Draxler, d’un centre… détourné encore par un malheureux Alsacien, Lucas Perrin.

Mbappé décisif

En seconde période, l’international français, virevoltant dans l’aile gauche, a essayé de faire le break, mais il a perdu ses deux duels face au gardien Matz Sels (47e, 63e).

Ses échecs ont empêché son équipe de se mettre à l’abri, et de vivre une fin de soirée tranquille, contre un Racing pas résigné à jouer les faire-valoir.

Les buts de Gameiro et Ajorque ont puni la baisse d’intensité des Parisiens, au pressing moins tranchant qu’avant la mi-temps.

Mais l’expulsion du défenseur Djiku (80e) a mis un terme à la remontée alsacienne. Cinq minutes plus tard, Mbappé servait Pablo Sarabia (85e) pour le 4-2.

Cette fois, Paris a pu fermer boutique. Jusqu’à sa prochaine réouverture, vendredi à Brest, où l’attente sera aussi forte qu’un maillot de Lionel Messi.