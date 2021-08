Eden Hazard participe à la première victoire du Real en Liga cette saison en délivrant une superbe passe décisive (vidéo)

Peu après l’heure de jeu, Benzema a triplé la mise (62e) pour inscrire son second but de la soirée (0-3). Cinq minutes plus tard, Joselu sauvait l’honneur d’Alaves sur penalty (1-3) et à la 66e, Eden Hazard devait céder sa place à Junior Vinicius qui eut le bonheur d’inscrire le 4e but des Madrilènes dans les arrêts de jeu (90e+2, 1-4).