Ypres Rally Belgium: Neuville serein, Bedoret déçu après la première boucle de la matinée

La première boucle de la matinée s’est terminée sans encombre pour Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe. Et si la Hyundai des Belges s’est offert un petit écart de trajectoire sur le circuit, cela n’a pas eu la moindre conséquence. La voiture n’a pas souffert de ce contact et elle n’a cédé que 1,4 sec sur l’i20 de Breen.

Pour Sébastien Bedoret, en revanche, la journée a très mal commencé. Notre compatriote s’est élancé d’Ypres à une exceptionnelle 7e place, en tête parmi les Rally2. Hélas, la transmission de sa Skoda est à l’agonie. Avec seulement deux roues motrices, il plonge au classement général. Sans la possibilité de réparer son bolide, Sébastien Bedoret espère que sa voiture pourra tenir le coup pendant les deux derniers tronçons. Ce qui n’est pas certain.