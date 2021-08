Eden Hazard titulaire et décisif avec le Real Madrid: «J’ai eu de bonnes sensations»

Eden Hazard titulaire pour le premier match de la saison avec le Real Madrid, voilà une image qui a fait plaisir aux supporters madrilènes et belges samedi soir. Le Diable rouge, qui s’est montré décisif sur l’un des buts de son club, a été aligné pendant 65 minutes avant d’être remplacé par précaution par Carlo Ancelotti.

« J’ai eu de bonnes sensations. Pour moi et pour l’équipe. Nous allons gagner le plus de matchs possible. Mon problème à la cheville est déjà derrière moi et nous allons tout donner », a-t-il déclaré sur Movistar +.