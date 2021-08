Voyages: la Belgique met à jour sa carte, la France presque totalement dans le rouge

Jeudi, la carte des voyages a été mise à jour par le Centre européen de prévention et de contrôles des maladies (ECDC). Pour ce qui concerne la Belgique, les mises à jour nationales officielles ont lieu le dimanche. Ce sont donc ces dernières mises à jour qui sont à prendre en compte concernant l’évaluation des risques lorsque vous voyagez.

A partir de ce dimanche 15 août, de nouvelles régions d’Europe seront colorées de rouge. Lors de cette nouvelle mise à jour, certaines régions de France et d’Italie ont vu leur couleur virer au rouge. Il s’agit principalement de la Bourgogne, de la Franche-Comté, du Nord-Pas de Calais, de la Picardie et de la Bretagne. Seule la région Centre-Val de Loire reste en orange. En Italie, ce sont les régions de la Calabre et de la Basilicate qui tourne au rouge.