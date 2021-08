Angel Di Maria commente le mercato du PSG:«Cristiano Ronaldo mourrait d’envie d’être ici, mais Messi est arrivé, c’est mieux»

Angel Di Maria est un homme heureux. Après avoir disputé et remporté la Copa America avec Lionel Messi cet été, il va avoir de retrouver son compatriote sur le terrain au PSG. L’ancien capitaine barcelonais a débarqué dans la capitale française après que le Barça n’ait pas pu prolonger son contrat à cause de difficultés financières. Après avoir recruté Gigi Donnarumma, Sergio Ramos, Wijnaldume et Achraf Hakimi, le PSG a réalisé un mercato XXL en accueillant Lionel Messi. L’occasion pour Di Maria d’évoquer le mercato du PSG et notamment Cristiano Ronaldo, dont des rumeurs l’envoient dans le club francilien l’été prochain en cas de non prolongation de Kylian Mbappé.

« Cristiano Ronaldo mourrait d'envie d'être ici », estime Di Maria. « La qualité et la quantité de joueurs dont le PSG dispose maintenant est quelque chose d'unique. Cristiano voudrait sûrement être là mais la direction a amené Messi, heureusement c'est beaucoup mieux. C'est vraiment facile de jouer avec Leo. J'ai une excellente relation avec lui sur et en dehors du terrain. »