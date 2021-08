Algérie: 19 incendies encore actifs dans le nord algérien

« Les équipes de la protection civile continuent de lutter contre 19 incendies dans 10 wilayas, dont 6 à Bejaïa et 3 à El Tarf », a indiqué la protection civile dans un communiqué.

Elle précise d’autre part qu’il ne restait plus que deux incendies à maîtriser à Tizi Ouzou, qui a enregistré les plus grands incendies et pertes humaines. Au cours des dernières 24 heures, les unités de protection civile ont réussi à éteindre 33 incendies dans 12 préfectures, dont 17 incendies dans la seule Tizi Ouzou.