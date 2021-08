Vaccination à Bruxelles: l’opposition demande une réunion en urgence de la commission santé

Le dernier bilan épidémiologique communiqué ce week-end par la Cocom (organe bruxellois en charge de la Santé) est sans appel : « La situation épidémiologique dans la Région de Bruxelles-Capitale se détériore et fait l’objet d’une surveillance accrue. » Tous les indicateurs clés sont en hausse. Que ce soit le nombre d’infections ou le taux de positivité des tests (de 4 à 5,2 %) particulièrement élevé chez ceux qui reviennent de l’étranger. Triste logique habituelle : les hospitalisations (129 au 12 août) remontent aussi, tout comme l’occupation des lits en soins intensifs et les décès (10 cette semaine contre 7 la précédente). Les autorités bruxelloises notent par ailleurs que 97 % des personnes hospitalisées ne sont pas ou pas complètement vaccinées et relancent leur appel à la population. Surtout aux jeunes, la moitié des Bruxellois âgés de 18 à 45 ans n’ayant toujours pas passé le cap de la vaccination.

Appel du MR et du CD&V

Des chiffres qui inquiètent notamment l’opposition au parlement bruxellois. Dans un communiqué commun, MR et CD&V appelaient dimanche le gouvernement régional à « regarder le problème les yeux dans les yeux » et lui demandent de prendre des mesures complémentaires. Les deux partis souhaitent que la commission Santé soit convoquée « dans les plus brefs délais ». Ils ne comprennent pas la fermeture des grands centres comme celui du Heysel : « Désormais, comment va-t-on gérer de manière efficace la suite de la campagne avec à peine quatre grands centres qui resteront ouverts ? Certes, la mise en service de Vacci-bus (Des bus qui vont directement vacciner dans les quartiers, NDLR) est intéressante mais sera-ce suffisant pour combler le déficit ? Une réflexion approfondie et rapide en la matière s’impose. »