Mbaye Leye heureux de la victoire du Standard: «Aujourd’hui, on a réussi à gagner dans la douleur»

Après la rencontre, le coach sénégalais avait bien évidemment le sourire. « J’aimerais souligner le fait que, aujourd’hui, on a réussi à gagner dans la douleur. Il faut aller arracher ces victoires à l’extérieur, parce que, parfois, ce n’est pas juste le football qui fait gagner. Il faut également savoir défendre, car c’est un art, et ça se fait en équipe. »

Défensivement, l’équipe alignée par Mbaye Leye ce dimanche n’affichait pas du tout le même visage que face au Great Old. Beaucoup plus solides, les Liégeois ont bien réussi à museler un Holzhauser assez entreprenant face à ses supporters.

Un art que ses joueurs ont visiblement appris à maîtriser en une semaine. La débâcle de la semaine précédente oubliée, les Liégeois ont rendu une belle copie. Avec, parfois, des moments plus compliqués dans la rencontre. Mais toujours avec la même combativité. « On est toujours restés dans le collectif », poursuit l’ancien buteur. « Mes gars ont montré énormément de détermination, mais ils ont également su jouer au foot, en produisant de belles phases. J’ai vu des attaquants qui n’avaient pas peur de tirer au but, ainsi que des milieux qui couraient beaucoup. Et, comme souvent quand on est en difficultés, on a pu compter sur Arnaud Bodart. Il a du mérite d’avoir sorti le penalty, car il avait un très bon tireur en face. »