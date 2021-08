Le défenseur du Standard Moussa Sissako reconnaît son erreur sur le penalty concédé: «J’essaye d’enlever ma main, mais trop tard…» (vidéo)

« C’était un petit moment d’angoisse pour moi, car on maîtrisait le match », a réagi le Liégeois au micro d’Eleven Sports. « Je ne vois pas la balle, elle arrive très vite. J’ai alors essayé d’enlever ma main, mais c’était trop tard. Il y a bien penalty, c’est indiscutable. Heureusement pour moi, il y a toujours mon ange gardien, Arnaud, derrière pour me sauver la mise, et je l’en remercie. »

Au final, cette erreur n’a donc pas eu de conséquence sur le score. Les Rouches se sont donc imposés sur la plus petite des marges. Mais qu’à cela ne tienne, cette victoire fait un bien fou au moral des Liégeois. Moussa Sissako en premier. « On a connu un début de match assez compliqué, ils défendaient bien ensemble et savaient jouer en bloc en face. Après, on a réussi à trouver la faille dans leur organisation. Et en plus de ça, on repart avec une clean sheet. Ce qui, pour un défenseur, fait évidemment plaisir. »