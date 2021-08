Rallye d’Ypres: Thierry Neuville ressent «un grand soulagement» après sa victoire à domicile

Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 Coupé WRC) étaient aux anges à l’issue du Rallye d’Ypres. Après leur première victoire ensemble, et ce dans leur pays, les deux équipiers ont montré beaucoup d’émotion. Ils ont reçu leur trophée des mains de Jacky Ickx.

Annoncé comme grand favori à la victoire, Thierry Neuville ressentait une certaine pression à l’idée de courir le rallye d’Ypres. « C’est donc aussi un grand soulagement de remporter ce rallye », a-t-il déclaré. « Tout le monde s’attendait à une victoire, mais ce n’est pas si simple. Bien sûr, nous voulions aussi gagner. Dès les premiers instants, je me suis senti à l’aise dans la voiture. J’ai toujours eu le contrôle. En fait, j’en avais encore et j’aurais pu aller plus vite, mais il n’y avait pas besoin d’aller plus vite parce que nous avions tout sous contrôle. Ma plus grande crainte était la crevaison. J’ai vu que c’était arrivé à d’autres pilotes et j’avais peur que ça m’arrive. Je voulais tellement gagner. Pour moi, pour Martijn et pour l’équipe. C’est un bon week-end pour tout le monde. Non seulement grâce à la victoire, mais aussi parce que nous avons pu réduire un peu l’écart avec Toyota. »