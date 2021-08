D1A: Anderlecht renverse le Cercle de Bruges grâce à un doublé de Zirkzee (1-2)

Le Cercle ne pouvait rêver meilleure mise en jambes : sur un centre de Dimitar Velkovski, Deman a marqué son deuxième but de la saison après 46 secondes (1-0). Anderlecht n’avait pas d’autre choix que de prendre la possession du ballon à son compte et sur corner, Benito Raman a failli tromper Thomas Didillon (2e). Cueillis à froid, les Mauves ont trouvé la bonne allure et sur un service de Sergio Gomez, Zirkzee a ouvert son compteur (13e, 1-1). Après son départ éclair, le Cercle est rentré dans le rang et Didillon l’a sauvé en intervenant devant Raman, qui s’était débarrassé de Boris Popovic (24e). Par contre, le Français n’a rien pu faire sur un tir à distance de Zirkzee dévié par un de ses défenseurs (29e, 1-2).