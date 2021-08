Arnaud Bodart et Denis Dragus, les deux sauveurs du Standard au Beerschot: «Après la déroute face à l’Antwerp, il était important de se relever!»

La modestie est de mise, parce que tout ne fut pas parfait, loin de là. « L’équipe a fait ce qu’elle devait après l’Antwerp, à savoir réagir. Nous avons encore trop de hauts et de bas durant les nonante minutes, il faudra apprendre à gommer cela. La semaine passé, nous avions été solides offensivement mais trop souvent dépassés derrière. C’était déjà mieux cette fois-ci. Il faut désormais trouver notre rythme ». À l’image de son compère offensif. Jugé trop individualiste dans le passé, Denis Dragus offre désormais un visage bien plus altruiste, de quoi le voir pleinement rentrer dans les plans de Mbaye Leye. « Je fais du mieux que je peux, au quotidien et à chaque fois que le coach m’offre du temps de jeu. Je le remercie pour ses conseils et le fait de pouvoir recevoir une chance de m’exprimer. J’espère le faire encore souvent au cours de la saison, afin d’aider le Standard à atteindre ses objectifs. Nous visons le haut du classement, le plus longtemps possible. En temps voulu, nous verrons ce qu’il est possible d’aller chercher ». Le sourire en coin en dit long sur les ambitions. Auteur d’un but et d’une passe décisive en une semaine, Denis Dragus apporte un vrai plus dans le groupe des Rouches. À lui de confirmer sa mue…