Samuel Bastien évoque les futurs transferts entrants du Standard: «La concurrence est toujours bénéfique»

Auteur d’une prestation précieuse au coeur de la ligne médiane, Samuel Bastien savourait le succès. « Le premier à 13H30, et le second en déplacement cette saison. Nous avons su faire preuve d’efficacité dans les moments clefs, contre une formation très compacte, qui sait te mettre la pression. Nous savions que le Beerschot serait très fort en reconversion, il fallait donc être solide ». Chose que le Standard est parvenu à faire, avec un système différent par rapport au début de saison. « Nous l’avions bien préparé durant la semaine donc nous étions prêts. Sur une saison, tu dois savoir t’adapter ». En utilisant toutes les forces vives, comme en témoigne la montée au jeu fracassante de Denis Dragus. « Tout le monde connaît ses qualités. Il peut nous apporter énormément, grâce à la maturité qu’il vient d’acquérir. Sa capacité à lire le jeu est une force, il l’a prouvé avec sa belle passe décisive. Nous aurons encore besoin de lui dans le futur ». Un avenir qui rimera également avec nouvelles arrivées en bord de Meuse. Hamza Rafia et Daouda Peeters viendront étoffer la ligne médiane, la zone de prédilection de « Sam ». « C’est toujours bon d’avoir de la concurrence, car elle te permet d’évoluer. Bienvenue aux nouveaux joueurs qui, je l’espère, vont nous apporter un plus et nous rendre heureux ».