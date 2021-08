La Côte a séduit plus de 200.000 touristes ce week-end

Le secteur de l’hébergement tire un bilan positif de ce week-end de la mi-août. Le taux d’occupation moyen affichait ainsi 90 % ou plus pour vendredi et samedi, d’après des chiffres communiqués par l’office du tourisme provincial. Le nombre de nuitées à la Côte oscillait, quant à lui, entre 225.000 et 250.000, en tenant compte des seconds résidents.