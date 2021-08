Tour de Pologne : Joao Almeida remporte le général, la 7e étape pour Julius van den Berg

A l’issue d’un parcours de 145 km au départ de Zabrze, Van den Berg (Education First-Nippo) l’a emporté devant Alexis Renard (Israel Start-Up Nation) et Matteo Jorgenson (Movistar).

Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step) s’est adjugé le Tour de Pologne cycliste (WorldTour) à l’issue de la 7e et dernière étape remportée par Julius van den Berg (Education First-Nippo) dimanche à Cracovie.

Un groupe de cinq coureurs s’isolait en tête avec Pieter Vanspeybrouck (Intermarché-Wanty Gobert), le Néerlandais Julius van den Berg, l’Italien Gianni Moscon (Ineos Grenadiers), le Français Alexis Renard (Israel Start-Up Nation) et l’Américain Matteo Jorgenson.

Le groupe de tête, qui avait Pieter Vanspeybrouck, parvenait à résister au retour du peloton et Van den Berg se montrait le plus rapide pour devancer Alexis Renard et Matteo Jorgenson.