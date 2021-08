Mort de Nathalie Maillet: Ann Lawrence Durviaux est la deuxième victime

Ce dimanche, on apprenait que Ann Lawrence Durviaux, avocate namuroise, était la seconde victime. Sur Twitter, Christie Morreale, ministre wallonne de la Santé, lui a rendu hommage. « Ann Lawrence Durviaux était 1 grande juriste, 1 professionnelle rigoureuse, 1 femme de conviction. Elle a été abattue cette nuit ainsi que Nathalie Maillet. Ce double meurtre est une tragédie, 1 perte énorme pour l’Uliege, les féministes, les amoureux du droit et de la justice. Elle a notamment contribué par ses conseils juridiques à mettre en place les centres de vaccination en wallonie. Les mots me manquent pour décrire ma colère, ma tristesse à cet instant.Mes plus sincères condoléances aux proches des 2 victimes #annlawrencedurviaux #NathalieMaillet »