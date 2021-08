Coronavirus: L’égoïsme vaccinal des pays riches, un danger pour l’humanité

Dans une chambre spacieuse et éclairée d’une maison cossue du quartier de Bryanston, à Johannesburg, deux jeunes ambulanciers rassurent une dame âgée avant de lui administrer le vaccin Johnson & Johnson. « Votre tension est élevée… » – « Oui, ça me stresse beaucoup ! » Muhammad Waracha, stéthoscope autour de son cou, mène le questionnaire. « Ne vous inquiétez pas, on restera avec vous pour observer s’il n’y a pas de réactions », répond Muhammad d’une voix rassurante. Il lui prend délicatement le bras et elle détourne la tête le temps qu’il fasse la piqûre. « Oh, c’était rapide ! » s’exclame la vieille dame clouée au lit.

La mission accomplie, retour à la mosquée d’Houghton. C’est l’Association musulmane d’Afrique du Sud qui leur fournit des listes de personnes incapables de se déplacer pour se faire vacciner afin qu’ils puissent leur offrir ce service à domicile. Sur le parking de la mosquée, elle a aussi monté un drive-in vaccinal.

« En moins de 10 jours d’activité on a déjà vacciné presque 8.000 personnes ! », annonce fièrement Anees Kara, volontaire de l’association, occupé à compiler les certificats de vaccination.

Ce matin-là, une dizaine de voitures attendent leur tour. Mais en fin de semaine, la file d’attente peut s’étendre sur des centaines de mètres. Un succès qui s’explique par la simplicité du dispositif, selon le président de l’association, Yaseen Theba : « C’est beaucoup moins anxiogène que l’hôpital. Ici, les gens sont dans un lieu familier et attendent au chaud dans leur voiture, et s’ils veulent ils n’ont même pas besoin d’en sortir pour la piqûre. »

Les temps d’attente sont aussi très courts : une dizaine de minutes ce jour-là. « A la pharmacie, j’avais dû attendre plus de deux heures ! » compare Nancy, qui accompagne son jardinier au drive-in. Beaucoup d’entreprises profitent de l’initiative pour vacciner leurs employés, comme celle de Msokoli, qui enchaîne les allers-retours pour emmener ses collègues : « C’est mon troisième trajet, il faut revenir à la normalité le plus vite possible. »

Les communautés religieuses, moteurs de la lutte anti-covid

Selon un sondage effectué par Afrobarometer, la moitié des Sud-Africains considère la prière plus efficace que les vaccins pour lutter contre le covid. Beaucoup sont sceptiques, car ils trouvent que le gouvernement n’est pas transparent sur le fonctionnement des vaccins et leurs risques.

« Les communautés religieuses sont particulièrement adaptées pour aider à la vaccination, grâce à leurs réseaux, et à la confiance qu’elles inspirent », explique Yaseen Theba, qui évoque des drive-in similaires montés par les communautés juives et chrétiennes à Johannesburg.

D’autres initiatives bourgeonnent pour compléter le dispositif gouvernemental. Au Cap, l’association d’aide aux sans-abri The Hope Exchange mène depuis le 6 août une campagne de vaccination pour les SDF, une première dans le pays.

« On a ouvert un site en collaboration avec les autorités pour qu’ils aient accès au vaccin Johnson & Johnson, qui ne nécessite qu’une seule dose. Ça lève une contrainte pour les sans-abris, qui se déplacent souvent d’une ville à l’autre », explique la révérende Annie Kirke, directrice de The Hope Exchange. « Beaucoup n’ont pas non plus de carte d’identité et ne peuvent donc pas prendre rendez-vous à l’hôpital. »

Au travers de questionnaires, les sans-abris peuvent exprimer leurs craintes concernant les vaccins et obtenir des réponses à leurs questions : « Ils sont souvent inquiets de la compatibilité avec des maladies chroniques comme le diabète et le sida ou encore l’usage de drogues. »

Des centaines de sans-abris ont déjà franchi le pas, et plusieurs ONG s’apprêtent à ouvrir des sites similaires dans la zone métropolitaine du Cap.

Des vaccins made in South Africa

A l’échelle du pays, la vaccination commence à décoller, avec environ 200.000 vaccins administrés chaque jour. Le nombre de Sud-Africains complètement vaccinés reste cependant faible (6 % de la population), après des mois de difficultés. La faute, selon le président Cyril Ramaphosa à un « apartheid vaccinal » de la part des pays occidentaux.

L’Afrique du Sud essaie donc de gagner en autonomie : depuis fin juillet, les laboratoires de l’entreprise pharmaceutique Aspen à Gqeberha (ex Port Elizabeth) produisent des vaccins Johnson & Johnson avec 200 millions de doses prévues annuellement à destination de tout le continent, une première. En 2022, l’entreprise sud-africaine Biovac sera aussi de la partie, et produira des vaccins Pfizer au Cap.

Pour Cyril Ramaphosa, fervent militant de la levée des brevets des vaccins anti-covid, ces vaccins made in Africa ouvriront la voie à plus d’indépendance de l’Afrique vis-à-vis des pays occidentaux, et jetteront les bases d’une reprise économique et sociale sur le continent.