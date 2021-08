Vincent Kompany satisfait par le succès d’Anderlecht au CS Bruges: «Un résultat positif qui nous permet de regarder vers l’avant»

Deuxième succès consécutif pour Anderlecht, qui a renversé le Cercle de bruges ce dimanche grâce à un doublé de Joshua Zirkzee. Un match encourageant pour le coach des Mauves, Vincent Kompany, malgré des premiers instants très compliqués.

« Le début de match n’était vraiment pas idéal en encaissant lors de la première minute mais on a su resté calme, et on est bien rentré dans le match ensuite. On s’est créé énormément d’occasions, on voit que l’équipe se cherche encore un peu mais si on avait réussi à concrétiser plus rapidement on pourrait terminer le match plus tranquillement. Au final, on se retrouve avec un résultat très positif qui nous permet de regarder vers l’avant », a analysé Vincent Kompany au micro d’Eleven Sports au terme de la rencontre.