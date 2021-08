Afghanistan: pour Sammy Mahdi, «la situation est terrible et on ne peut renvoyer personne»

Le secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration, Sammy Mahdi (CD&V) a indiqué à la VRT qu’aucun demandeur d’asile afghan ne serait renvoyé en Afghanistan. « Il est clair que vous ne pouvez et ne devez renvoyer personne en Afghanistan maintenant. »

Après l’annonce des Pays-Bas et de l’Allemagne disant qu’ils stoppaient temporairement les retours forcés d’Afghans dans le pays, la Belgique a quelque peu hésité en défendant, dans un premier temps, la nécessité de maintenir la possibilité de renvoyer les demandeurs d’asile chez eux. Selon Sammy Mahdi, un tel moratoire n’est pas nécessaire en Belgique. « Nous avons une manière différente de travailler en Belgique, avec une évaluation individuelle. Cela vaut également pour l’Érythrée, par exemple, où personne n’est renvoyé pour l’instant non plus. Dans l’évaluation individuelle de chaque cas, il est clair aujourd’hui que la situation en Afghanistan est terrible et que l’on ne peut renvoyer personne car personne ne peut se retrouver là-bas dans une région où il pourrait se sentir en sécurité. »