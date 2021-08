Inondations: des équipes mobiles de psychologues auprès des sinistrés jusqu’à fin septembre

« De rue en rue et de rencontre en rencontre, nous écoutons les récits de celles et ceux qui souhaitent s’exprimer », raconte Margaux Carlier, psychologue d’« Un pass dans l’impasse ». « Nous les sensibilisons sur les symptômes de stress aigu et l’importance de demander de l’aide à un professionnel si ces derniers persistent. » En route depuis le 26 juillet, les équipes d’« Un pass dans l’impasse » ont parcouru une grande partie des zones sinistrées. « La situation varie selon les villes », explique Gilles Vandeloise, autre psychologue au sein de l’ASBL. « Les sinistrés sont dans l’incompréhension des événements et l’aide que nous leur avons apportée a donc été bien accueillie. »

Face à l’importante demande de soutien psychologique, l’ASBL a donc décidé d’organiser de nouvelles visites dès cette semaine. Les équipes se rendent lundi à Marche-en-Famenne et Hotton, mardi à Halen, mercredi à Châtelet et Aiseau-Presles et jeudi à Court-Saint-Etienne.

Ensuite, le cycle des visites retour s’ouvrira le 1er septembre à Chaudfontaine et Vaux-sous-Chèvremont pour enchaîner le 2 septembre à Trooz, le 6 septembre à Namur, le 7 septembre à Chênée et Angleur, le 8 septembre à Tilff et Esneux, le 9 septembre à Verviers et Dolhain, le 10 septembre à Halen, le 13 septembre à Durbuy et Rochefort, le 14 septembre à Pepinster et Theux, le 15 septembre à Wavre, le 16 septembre à Olne, le 17 septembre à Marche-en-Famenne et Hotton, le 20 septembre à Court-Saint-Etienne, le 22 septembre à Aywaille, le 23 septembre à Châtelet et Aiseau-Presles et le 24 septembre à Dinant.