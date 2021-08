La Belgique a exporté et importé au premier semestre davantage qu'avant la pandémie

Le montant cumulé de janvier à fin juin s'élevait à 174,8 milliards d'euros pour les exportations belges, en hausse de 16,2% par rapport aux six premiers mois de 2020. Comparé au premier semestre de 2019, la croissance est toujours de 5,5%. Concernant les importations, le montant cumulé atteint 162,9 milliards d'euros, soit 1% de plus qu'au premier semestre de 2019 et 12,9% de plus par rapport à 2020.

Le commerce avec l'Union européenne et, en particulier, avec les pays voisins que sont l'Allemagne, la France et les Pays-Bas, constitue le principal moteur de croissance, selon la BNB.