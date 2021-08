Voyages: ce qui change dès ce lundi pour les Belges qui se rendent en France

Plus d’une centaine de centres commerciaux et magasins sont soumis au pass sanitaire ce lundi selon les recommandations du gouvernement qui a demandé aux préfets de l’imposer pour les surfaces de plus de 20.000 m2 dans les départements où le taux d’incidence dépasse les 200 pour 100.000 habitants sur une semaine.

Paris, dont le seuil d’incidence est inférieur, instaure tout de même le pass sanitaire pour cinq grands magasins (Galeries Lafayette, Printemps, BHV, Le Bon Marché et la Samaritaine) et trois centres commerciaux de la capitale. Quatre départements d’Ile-de-France (Seine-Saint-Denis, Val d’Oise, Val-de-Marne, Hauts-de-Seine) dépassant le seuil ont publié pour leur part des arrêtés instaurant le pass sanitaire.